LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La leadership israeliana ha preso una posizione ferma nei confronti del rappresentante permanente di Malta presso le Nazioni Unite sull’attuale conflitto a Gaza tra Israele e il gruppo terroristico di Hamas. Durante un recente viaggio in Israele, il rappresentante permanente di Malta presso l’ONU e l’ambasciatrice maltese con sede a New York Vanessa Frazier ha incontrato il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro degli Esteri Israel Katz e il ministro della Difesa Yoav Gallant. La leadership israeliana ha chiarito che un cessate il fuoco a Gaza è “assolutamente fuori questione”.

Frazier era dietro una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite guidata da Malta a novembre che chiedeva pause umanitarie per consentire gli aiuti a Gaza in seguito agli attacchi terroristici del 7 ottobre, che hanno scatenato una guerra che ha causato la morte di oltre 30.000 persone. Frazier ha detto: “C’era un messaggio comune… che un cessate il fuoco è assolutamente fuori questione. Arriveranno alla fine, all’eliminazione dell’ultimo Hamas rimasto in piedi”. Ha aggiunto: “Il rilascio degli ostaggi non è condizionato da pause umanitarie perché prendere ostaggi è un crimine. Quindi, non possiamo proporre una risoluzione secondo cui si tratta di qualcosa che può essere utilizzato come arma o negoziato”, ha spiegato. Tuttavia, Frazier ha sottolineato che “anche ostacolare gli aiuti umanitari in guerra è un crimine”. (ITALPRESS).

