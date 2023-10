Medio Oriente, Fontana “Mostrare sostegno incondizionato a Israele”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che in questo momento ci si debba concentrare per mostrare il nostro sostegno incondizionato a un Paese che è stato aggredito in una maniera vergognosa. Sono atti inqualificabili, terroristici, che non hanno il minimo rispetto della vita umana e della convivenza civile. Credo che questo sia il momento di far sapere che tutto l'Occidente è con Israele". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dell'inaugurazione della Fiera Host a Rho Fiera Milano, ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulla manifestazione a favore di Israele che si è svolta ieri a Milano, dove il sindaco Giuseppe Sala è stato criticato per aver esposto sulla facciata di Palazzo Marino la bandiera di Israele accanto a quella della pace e per i commenti su Roberto Jarach, presidente del Memoriale della Shoah di Milano: "è un uomo di destra" che "sta strumentalizzando la situazione attuale".(ITALPRESS) xm4/pc/trl/gsl (Fonte video: Ufficio stampa Regione Lombardia)