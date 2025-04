Medio campidano, Piu “La priorità è la messa in sicurezza delle strade”

CAGLIARI (ITALPRESS) – L’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha presentato a Villacidro questa mattina, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’ex Pretura, il programma di interventi sulla viabilità provinciale del Medio campidano. Lo scorso 7 agosto, con una delibera di Giunta proposta dallo stesso assessore, attraverso un’operazione di rimodulazione di risorse da finanziare con un importo complessivo di euro 32.574.492, è stato approvato un programma di opere pubbliche dedicate alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria di competenza delle Province e Città Metropolitane della Sardegna.

A queste si aggiungono 30.000.000 della Legge Regionale 18/2024. Nella ripartizione dello stanziamento, definita sulla base della estensione chilometrica di competenza di ogni ente, per la messa in sicurezza delle strade provinciali del Medio Campidano, spettano complessivamente 3.363.789,26. “La messa in sicurezza delle nostre strade è in cima alle priorità del mio Assessorato – spiega l’assessore Piu – abbiamo consapevolezza, supportata dai numeri emersi dal report dell’Osservatorio sardo sulla sicurezza stradale, che a registrare il maggior numero di vittime a seguito di incidenti è la rete viaria delle nostre provincie. In testa alle cause c’è la condizione in cui versa la maggior parte di queste strade. Sento il dovere di mettere sul tavolo risorse immediatamente spendibili perché le provinciali, fondamentali per i collegamenti tra i territori, siano sempre più sicure e all’altezza delle nuove condizioni di mobilità”.

Le risorse provengono dallo stanziamento destinato alla Provincia del Sud Sardegna, ormai soppressa, a cui sono stati assegnati complessivamente 12.735.792,48 per un totale di 1267 chilometri. La quota parte dei km della nuova Provincia Medio Campidano è di 332 km.

