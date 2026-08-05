Blitz della Polizia in campi nomadi a Milano, Torino, Verona e Padova

MILANO (ITALPRESS) - La Polizia di Stato ha svolto un'attività straordinaria di controllo del territorio a Milano, nei campi nomadi di Negrotto e Monte Bisbino e nella Stazione Ferroviaria di Villapizzone; a Torino nel quartiere Mirafiori; a Verona nella Strada la Rizza; a Padova a Lungargine San Lazzaro. Durante l'operazione sono stati arrestati 6 stranieri, denunciate 9 persone di cui 5 stranieri, 11 stranieri accompagnati nelle questure, 4 stranieri espulsi, identificate 1686 persone, eseguite perquisizioni e controllati 323 veicoli. vbo/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)