PALERMO (ITALPRESS) – Un’alleanza strategica per portare la medicina di precisione dentro i percorsi di prevenzione e assistenza. L’ASP di Palermo ha sottoscritto questa mattina a Palazzo Steri un accordo di collaborazione scientifica e tecnologica con la Fondazione HEAL Italia, finalizzato allo sviluppo di modelli innovativi per la previsione, la diagnosi e il trattamento personalizzato delle patologie, con particolare riferimento all’ambito oncologico e alle malattie croniche. Sono stati il presidente della Fondazione, Massimo Midiri, ed il direttore dell’Azienda sanitaria, Alberto Firenze, a sottoscrivere l’accordo.

L’intesa si inserisce nel programma nazionale HEAL Italia, che promuove un approccio integrato alla medicina di precisione, mettendo in relazione ricerca, innovazione e pratica clinica. L’accordo prevede attività di ricerca e trasferimento tecnologico, con la realizzazione di progetti pilota orientati alla prevenzione del rischio di patologia e alla personalizzazione dei percorsi assistenziali, anche attraverso l’analisi avanzata dei dati clinici e biologici.

“Con questo accordo – ha dichiarato il Direttore generale dell’Asp Palermo, Alberto Firenze – introduciamo strumenti innovativi che consentono di cambiare approccio alla prevenzione. I test genetici permettono di individuare in anticipo il rischio di sviluppare determinate patologie, in particolare oncologiche, e di costruire percorsi personalizzati per ogni cittadino. Non si tratta solo di curare meglio, ma di intervenire prima, con maggiore precisione, offrendo risposte più adeguate e tempestive. E’ una prospettiva che può incidere concretamente sulla qualità della vita delle persone e sull’organizzazione stessa dei servizi sanitari”.

L’accordo è stato sottoscritto a margine della presentazione da parte della Fondazione HEAL Italia di “Providentia”, Campagna Nazionale per la sensibilizzazione sulla prevenzione del rischio di patologia e per la promozione della salute. La campagna prende avvio con una serie di iniziative in città e nel resto d’Italia che rappresentano il primo passo di un percorso più ampio di informazione, ricerca e partecipazione a livello nazionale e territoriale.

“In accordo al programma Pnrr – ha detto Massimo Midiri – la Fondazione Heal Italia ha messo in rete Centri di rilevanza nazionale e internazionale, e già soci fondatori della stessa fondazione, per la prevenzione, diagnosi e terapia mirata di patologie rare, oncologiche (con particolare riferimento a melanoma, testacollo, pancreas, testicolo, ovaio, mammella, colon), patologie cronico – generative (come diabete, malattie metaboliche e malattie cardiovascolari) con un approccio unico che non utilizza più modelli di prevenzione uguali per tutti ma modellati sul singolo individuo”.

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(ITALPRESS).

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