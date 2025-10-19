Media, violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas: Israele colpisce Gaza

(250520) -- ISRAEL-GAZA BORDER, May 20, 2025 (Xinhua) -- Israeli troops are seen near the southern Israeli border with Gaza, on May 20, 2025. The Israeli military said on Tuesday that it will expand its ground offensive in Gaza and take control of additional territory. (Photo by Jamal Awad/Xinhua) - Jamal Awad -//CHINENOUVELLE_CnyztpE007005_20250521_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2505210751

ROMA (ITALPRESS) – Un’esplosione ha colpito un veicolo del genio delle IDF a Rafah. Si sospetta un fuoco anticarro o un’esplosione. Israele ha reagito colpendo la striscia meridionale di Gaza per le violazioni del cessate il fuoco di Hamas, secondo riporta Channel 12.

USA “IMMINENTE ATTACCO DI HAMAS CONTRO I CIVILI”

“Gli Stati Uniti hanno informato le nazioni garanti dell’accordo di pace di Gaza di rapporti credibili che indicano un’imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza. Questo attacco pianificato contro i civili palestinesi costituirebbe una violazione diretta e grave dell’accordo di cessate il fuoco e comprometterebbe i significativi progressi ottenuti grazie agli sforzi di mediazione. I garanti chiedono ad Hamas di rispettare i propri obblighi previsti dai termini del cessate il fuoco. Se Hamas dovesse procedere con questo attacco, saranno prese misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco. Gli Stati Uniti e gli altri garanti restano risoluti nel nostro impegno a garantire la sicurezza dei civili, a mantenere la calma sul campo e a promuovere la pace e la prosperità per la popolazione di Gaza e per l’intera regione”. Lo dice sui suoi canali sociali il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.

Foto: Ipa Agency
(ITALPRESS).

