ROMA (ITALPRESS) – Un palestinese è stato ucciso dal fuoco delle Forze di difesa israeliane (Idf) nei pressi della linea del cessate il fuoco nel quartiere Zeitoun di Gaza City, nella Striscia di Gaza. Lo riporta l’emittente del Qatar Al-Jazeera, citando i medici sul campo. La linea gialla, limite entro cui si sono ritirate le Idf il 10 ottobre scorso, taglia in due il quartiere Zeitoun. Non è chiaro al momento su quale lato della linea gialla sia avvenuto il fatto.

MEDIA “IN CORSO RICERCA RESTI OSTAGGIO A JABALIA”

Squadre della Croce rossa e dell’ala militare di Hamas, le Brigate Ezzedin al-Qassam, hanno avviato la ricerca dei resti di un ostaggio israeliano nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Lo riportano i media arabi, tra cui Quds News, affiliata ad Hamas. Il campo profughi di Jabalia si trova in gran parte sul lato della linea del cessate il fuoco di Gaza controllato da Hamas. Si trovano ancora a Gaza i corpi di due ostaggi rapiti e uccisi il 7 ottobre 2023: il sergente maggiore Ran Gvili, poliziotto israeliano, ucciso mentre respingeva l’invasione guidata da Hamas nel kibbutz Alumim; e Sudthisak Rinthalak, un cittadino thailandese ucciso nel kibbutz Be’eri, dove lavorava nell’agricoltura.

ISRAELE “ENTRO FINE ANNO IDF AVRANNO IN DOTAZIONE SISTEMA LASER IRON BEAM”

Il primo sistema dell’intercettore laser Iron Beam prodotto dall’azienda israeliana Rafael sarà consegnato alle Forze di difesa israeliane (Idf) il 30 dicembre. Lo ha annunciato il generale Dani Gold, capo della Direzione ricerca e sviluppo per la Difesa (Mafat) del ministero della Difesa israeliano, al Defense Tech Summit. “Siamo impegnati a fondo oggi sulle prossime generazioni di sorprese per la prossima guerra: nello spazio, in attacco e in difesa”. Il direttore generale del ministero della Difesa, il maggiore generale Amir Eshel, ha aggiunto: “Le industrie della difesa sono impegnate a fondo nello sviluppo delle prossime generazioni di tecnologie innovative per un futuro confronto con l’Iran”. Iron Beam è un sistema laser a basso costo e ad alta potenza, progettato per distruggere i missili in arrivo.

Questo sistema, che si aggiunge ad altri mezzi di difesa antiaerea già utilizzati da Israele – Iron Dome, David’s Sling e Arrow -dovrebbe consentire all’esercito di intercettare i droni in modo più efficace. L’Iron Beam è un sistema di difesa aerea laser che opera contro una varietà di minacce aeree come razzi, bombe da mortaio, veicoli aerei senza pilota, missili da crociera. Può essere programmato per seguire bersagli a bassa quota, colpendoli con energia appena sufficiente a disattivarli. Secondo il ministero, questo sistema potrebbe essere installato a bordo di piccoli aerei civili per colpire qualsiasi oggetto volante, come “droni, proiettili, razzi, missili balistici”.

– Foto IPA Agency .

(ITALPRESS).