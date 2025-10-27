ROMA (ITALPRESS) – L’emittente qatariota Al-Jazeera riferisce che le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno effettuato tre raid aerei a est di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Al momento non vi sono commenti da parte delle Idf. Dal 10 ottobre scorso è in vigore il cessate il fuoco a Gaza, frutto dell’accordo di Sharm el-Sheikh. Da allora, a Gaza si è registrata una tregua relativa, con alcuni episodi di violazioni da entrambe le parti.

Il complesso medico Nasser ha riferito che un palestinese è stato ucciso in seguito al bombardamento israeliano che ha colpito la città di Absan, a est di Khan Younis.

ISRAELE PRONTO AD AGIRE SE HAMAS NON RILASCIA I CORPI DEGLI OSTAGGI

Israele sta valutando la linea d’azione e la risposta da adottare in seguito al fatto che Hamas non ha consegnato nessun corpo dei 13 ostaggi tuttora nella Striscia di Gaza da martedì. Sabato sera, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato un ultimatum di 48 ore ad Hamas per il rilascio degli ostaggi, aggiungendo che “Hamas può restituirne alcuni immediatamente”. Israele, che ha concesso all’organizzazione terroristica il permesso di raggiungere obiettivi controllati dalle Forze di difesa israeliane (Idf), attende questa sera, quando scadrà l’ultimatum lanciato dal presidente americano, afferma l’emittente Channel 12. “Se entro questa sera Hamas non segnala progressi e non procede al trasferimento delle vittime, valuteremo la linea d’azione”, ha dichiarato una fonte israeliana a Channel 12. La fonte ha sottolineato che “il tempo passa e stiamo perdendo la pazienza”. Israele sa che Hamas ha informazioni sulla posizione della maggior parte dei 13 ostaggi uccisi. La valutazione è che, sebbene sia in grado di trasferirne la maggior parte, non lo sta facendo, per guadagnare tempo.

