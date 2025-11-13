GAZA (ITALPRESS) (ITALPRESS) – Fonti palestinesi citate dalla tv del Qatar Al-Jazeera riferiscono di bombardamenti israeliani sull’area di Al-Zanna, a est della città di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Al momento non ci sono commenti da parte dell’esercito israeliano.

Il gruppo armato palestinese Hamas e le squadre della Croce rossa hanno ripreso a cercare i corpi degli ostaggi nel quartiere Zeitoun di Gaza City, nella Striscia di Gaza settentrionale. Lo riferisce l’emittente del Qatar Al-Arabi. Nell’enclave palestinese si trovano i corpi di quattro ostaggi, tre israeliani e un thailandese, rapiti il 7 ottobre 2023.

I COLONI DANNO FUOCO A UNA MOSCHEA, RUBIO PREOCCUPATO

Intanto, coloni israeliani hanno dato fuoco alla moschea di Hajja Hamida, situata tra le città di Deir Istiya e Kafr Haris, nel nord della Cisgiordania, e hanno scritto insulti sui muri. Lo riferisce l’agenzia di stampa Wafa, secondo cui i residenti sono intervenuti per impedire che l’incendio si propagasse all’intera moschea. I coloni hanno scritto sui muri “Muhammad – il profeta dell’Islam – è un maiale” e “Non abbiamo paura di Avi Blot”, il capo del Comando centrale delle Forze di difesa israeliane (Idf). L’episodio è l’ultimo di una serie di violenze in aumento nelle ultime settimane in Cisgiordania.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha detto “c’è qualche preoccupazione” per gli eventi in Cisgiordania che potrebbero minare gli sforzi per mantenere il cessate il fuoco a Gaza. Si tratta del primo commento pubblico di Rubio sull’ultima ondata di violenza dei coloni. “Certamente c’è una certa preoccupazione per gli eventi in Cisgiordania che si riversano e creano un effetto che potrebbe minare ciò che stiamo facendo a Gaza”, ha detto Rubio ai giornalisti. Rubio ha accolto positivamente le condanne che sono state emesse dal presidente Isaac Herzog e dagli alti comandanti delle Forze di difesa israeliane (Idf) contro la violenza dei coloni.

