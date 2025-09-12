ROMA (ITALPRESS) – Lo staff del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sarebbe sempre più frustrato nei confronti del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e, a seguito dell’attacco israeliano alla leadership di Hamas in Qatar, teme che voglia minare i negoziati per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. Lo rivela Politico citando una fonte anonima “vicina al team di sicurezza nazionale del presidente”, secondo cui l’attacco di martedì contro i vertici di Hamas a Doha potrebbe essere stato una mossa intenzionale per ostacolare i colloqui. “Ogni volta che si fanno progressi, sembra che lui bombardi qualcuno”, afferma la fonte, secondo Politico. “Ecco perché il presidente e i suoi collaboratori sono così frustrati con Netanyahu”, aggiunge. La fonte ha anche riferito a Politico che il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato con i leader del Qatar di una maggiore cooperazione in materia di difesa tra i due Paesi. Trump ha criticato l’attacco al Qatar, alleato degli Stati Uniti, e ha promesso che non si ripeterà, affermando al contempo che uccidere i leader di Hamas è un “obiettivo meritevole”.

Al riguardo, la fonte sottolinea a Politico che “è stata la critica più aperta che abbia mai visto da un presidente repubblicano nei confronti di un leader israeliano da parecchio tempo”. Da parte sua, Hamas ha affermato che i suoi leader non sono stati uccisi nell’attacco.

TRUMP INCONTRA LO SCEICCO AL THANI

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà questa sera a New York il primo ministro qatariota, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, per discutere delle ripercussioni del raid israeliano contro leader di Hamas nella capitale Doha, secondo i media arabi. L’incontro rappresenta un ulteriore modo per Trump di segnalare il sostegno a Doha e l’opposizione all’operazione israeliana, come riportato dal sito “Axios”. Dal punto di vista qatariota, il faccia a faccia con Trump fa parte di una campagna diplomatica per intensificare la pressione internazionale su Israele affinché ponga fine alla guerra a Gaza. Il premier Al Thani arriverà a Washington questa mattina e incontrerà il segretario di Stato Marco Rubio alla Casa Bianca, come indicato dal Dipartimento di Stato. Due fonti hanno aggiunto che Al Thani prevede anche un incontro con il vicepresidente americano J.D. Vance. In serata, il premier qatariota si recherà a New York per il colloquio con Trump e l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff.

Tra i temi da trattare nelle discussioni a Washington figura un accordo di sicurezza tra Stati Uniti e Qatar, secondo fonti informate. Queste indiscrezioni giungono dopo che ieri il Qatar ha smentito categoricamente voci su una rivalutazione della partnership di sicurezza con Washington. In un comunicato dell’ufficio stampa internazionale qatariota, Doha ha ribadito che i legami di sicurezza e difesa con gli USA sono “più forti che mai e continuano a crescere”, definendo l’affermazione riportata da “Axios” come un “tentativo disperato” di danneggiare le relazioni bilaterali.

