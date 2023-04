TEL AVIV (ITALPRESS) – Un turista italiano sarebbe morto in un attentato avvenuto a Tel Aviv, secondo quanto riporta il sito israeliano Walla news. La vittima, la cui identità non è ancora nota, è un uomo di una trentina di anni. “Orrore e profondo sgomento per il vile attentato a Tel Aviv”, si legge sul profilo twitter della Farnesina. Ci sarebbero anche feriti.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com