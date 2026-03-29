Media Iran, raid Usa-Israele vicino Stretto di Hormuz

On March 1, Israel and the United States targeted key and sensitive areas in Tehran with missile attacks. Tehran, Iran, 01,march, 2026 Ahmadvand/SIPA Tehran, Iran — March 1, 2026 — United States and Israeli military forces conducted large-scale air and missile strikes on Tehran and other strategic targets as part of a coordinated operation against Iran’s leadership and defense infrastructure. The strikes, which reportedly included attacks on government and military command centers, have led to significant casualties and triggered retaliatory missile launches by Iranian forces at U.S. and allied bases in the region. Global reactions have varied from condemnation to calls for de-escalation. //FARNOOD_Sipa.22008/Credit:AHMADVAND/SIPA/2603020954

TEHERAN (ITALPRESS) – Raid statunitensi e israeliani hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz, provocando la morte di cinque persone. Lo riferiscono i media iraniani. “Il nemico americano-sionista ha compiuto un attacco criminale sul molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Irna.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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