TEHERAN (ITALPRESS) – Raid statunitensi e israeliani hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz, provocando la morte di cinque persone. Lo riferiscono i media iraniani. “Il nemico americano-sionista ha compiuto un attacco criminale sul molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Irna.

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