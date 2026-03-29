Media Iran, raid Usa-Israele vicino Stretto di Hormuz
TEHERAN (ITALPRESS) – Raid statunitensi e israeliani hanno colpito una città portuale iraniana vicino allo Stretto di Hormuz, provocando la morte di cinque persone. Lo riferiscono i media iraniani. “Il nemico americano-sionista ha compiuto un attacco criminale sul molo di Bandar Khamir, uccidendo cinque persone e ferendone altre quattro”, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Irna.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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