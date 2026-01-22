Media, intesa tra Hamas e gli Usa su disarmo e consegna delle mappe dei tunnel di Gaza

RIYAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Esisterebbe un’intesa tra il movimento islamista palestinese Hamas e l’amministrazione americana in base al quale il movimento consegnerà le sue armi e le mappe dei tunnel a Gaza in cambio del riconoscimento come partito politico. Lo riporta l’emittente Sky News Arabia citando una fonte palestinese, secondo cui, in base a questi accordi, tutti i membri della leadership politica e militare di Hamas saranno autorizzati a lasciare Gaza se lo desiderano, e gli Stati Uniti si impegneranno a non farli attaccarli in futuro da parte di Israele. La fonte ha aggiunto che funzionari statunitensi hanno informato Hamas che Israele si oppone a questi accordi. L’indiscrezione emerge mentre dopo che nelle scorse settimane gli Stati Uniti hanno annunciato l’avvio della fase due del piano Usa per Gaza.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).