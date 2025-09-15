ROMA (ITALPRESS) – Dall’alba di oggi, almeno 17 persone sono state uccise a Gaza City e dintorni a causa degli attacchi israeliani. Lo riferisce l’emittente del Qatar Al-Jazeera citando fonti locali. Dieci persone sono state uccise in attacchi aerei israeliani su due abitazioni in via Al-Jalaa a Gaza City, mentre altre sette persone, tra cui tre bambini, sono rimaste uccise a ovest di Gaza City.

“HAMAS HA SPOSTATO ALCUNI OSTAGGI FUORI DAI TUNNEL”

Il gruppo terroristico palestinese Hamas si sta preparando per l’inizio dell’operazione di terra dell’esercito israeliano a Gaza City e ha spostato alcuni degli ostaggi fuori dai tunnel per complicare i combattimenti. Lo riferisce l’emittente pubblica israeliana Kan, citando fonti arabe a Gaza, secondo cui alcuni degli ostaggi sono tenuti in case private e alcuni in tende.

CONCLUSO L’INCONTRO NETANYAHU-RUBIO

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha concluso un lungo incontro, nel suo ufficio, con il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo team. Lo riferisce una nota dell’ufficio di Netanyahu. All’incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, il ministro per gli Affari Strategici, Ron Dermer, il direttore del Consiglio per la Sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, l’ambasciatore statunitense in Israele Mike Huckabee e l’ambasciatore israeliano in Israele Yechiel Leiter.

– Foto IPA Agency –

