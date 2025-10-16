Media esortano Malta ad adottare un piano per la libertà di stampa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le principali organizzazioni internazionali per la libertà dei media hanno esortato il governo maltese ad adottare un Piano d’Azione Nazionale sulla Libertà di Stampa e la Sicurezza dei Giornalisti, definendolo una “opportunità storica” per garantire tutele durature alla stampa e onorare la giornalista uccisa Daphne Caruana Galizia.

In una dichiarazione congiunta che segna l’ottavo anniversario dell’assassinio di Caruana Galizia, l’International Press Institute (IPI) e altri 17 gruppi per la libertà di stampa hanno affermato che le recenti consultazioni sulla riforma dei media devono portare ad “azioni concrete e misurabili” in linea con gli standard europei e internazionali. La proposta della coalizione alle autorità maltesi include 14 raccomandazioni chiave, tra cui la creazione del piano nazionale, l’istituzione di un organismo interministeriale per coordinare le risposte alle minacce, e riforme costituzionali per sancire il giornalismo come pilastro della democrazia.

Altre proposte chiedono misure più efficaci contro le cause vessatorie (SLAPP), maggiori tutele per i whistleblower e riforme dei media di servizio pubblico per garantire indipendenza e trasparenza. I gruppi per la libertà di stampa hanno sottolineato che Malta deve ancora affrontare problemi sistemici emersi con l’omicidio di Caruana Galizia nel 2017, esortando a un’attuazione completa delle raccomandazioni dell’inchiesta pubblica del 2021. Hanno inoltre chiesto formazione per le forze dell’ordine e i magistrati, nonché misure di protezione per le giornaliste vittime di abusi online. “L’attuazione di queste raccomandazioni sarebbe un modo significativo per continuare a onorare la vita e l’eredità di Daphne Caruana Galizia”, ha dichiarato Tom Gibson del Committee to Protect Journalists.

