ROMA (ITALPRESS) – Almeno 15 persone sono state uccise a causa degli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Lo riferisce l’emittente qatariota Al-Jazeera, citando fonti sanitarie. Gli attacchi si sono concentrati a Gaza City. Nella giornata di ieri, prosegue Al-Jazeera, almeno 65 persone sono state uccise, di cui 49 a Gaza City e nel nord della Striscia.

KATZ MINACCIA UNA POTENZA DI FUOCO

“Oggi un potente uragano si abbatterà sui cieli di Gaza City e i tetti delle torri del terrore tremeranno”. Così si X il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, aggiungendo: “Questo è un ultimo avvertimento agli assassini e agli stupratori di Hamas a Gaza e negli hotel di lusso all’estero: rilasciate gli ostaggi e deponete le armi, altrimenti Gaza sarà distrutta e voi sarete distrutti”. L’esercito “continua come previsto e si prepara ad ampliare la manovra per sopraffare Gaza”, ha concluso.

GARANZIE SIGNIFICATIVE PER HAMAS IN NUOVA PROPOSTA DI ACCORDO USA

La nuova proposta americana per un accordo di cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi tra Israele e il gruppo terroristico palestinese Hamas prevedere “garanzie altamente significative” che Israele non riprenderà i combattimenti finché saranno in corso i colloqui per la fine della guerra. Lo riporta il sito di notizie israeliano Ynet, citando fonti a conoscenza dei dettagli dei negoziati. Secondo le fonti, le Forze di difesa israeliane non manterranno le loro attuali posizioni se la proposta entrerà in vigore, ed è probabile un “riassetto” durante il cessate il fuoco. La proposta prevederebbe che Hamas rilasci tutti i 48 ostaggi, vivi e morti, il primo giorno della tregua, mentre Israele rilascerebbe centinaia di prigionieri palestinesi. Inoltre, le Idf fermerebbero il piano di prendere il controllo di Gaza City e rimarrebbero fuori dalla città, secondo il rapporto. La proposta americana, secondo i media israeliani, prevede l’avvio dei colloqui sulla fine della guerra sotto la supervisione personale di Donald Trump e il cessate il fuoco dovrebbe continuare fino alla fine dei negoziati. Una fonte vicina al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato ieri che Israele stava “seriamente prendendo in considerazione”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato nella notte che un accordo di cessate il fuoco a Gaza verrà raggiunto “molto presto”, ribadendo le dichiarazioni degli ultimi mesi. “Penso che avremo un accordo su Gaza molto presto”, ha detto Trump ai giornalisti mentre tornava a Washington da New York, senza fornire dettagli. “È un problema enorme. È un problema che vogliamo risolvere per il Medio Oriente, per Israele, per tutti. È un problema che risolveremo”, ha aggiunto. Trump ha affermato che gli ostaggi nelle mani di Hamas dal 7 ottobre 2023 ancora vivi “potrebbero essere poco meno di 20 perché tendono a morire, anche se sono per lo più giovani, tendono a morire”. Dei 48 ostaggi ancora trattenuti a Gaza, le autorità israeliane ne hanno dichiarati 26 morti, affermando che 20 siano ancora vivi e che il destino di altri due ostaggi sia incerto. Nelle ultime settimane Trump ha affermato che meno di 20 ostaggi sono ancora vivi, allarmando le loro famiglie. Le autorità israeliane hanno affermato che la loro valutazione è rimasta invariata.

Hamas, da parte sua, ha dichiarato domenica di “accogliere con favore qualsiasi passo che contribuisca agli sforzi per fermare l’aggressione” e ha espresso la volontà di avviare immediatamente negoziati per il rilascio di tutti gli ostaggi, “in cambio di una chiara dichiarazione che ponga fine alla guerra, un ritiro completo da Gaza e l’istituzione di un comitato per la gestione della Striscia da parte di autorità palestinesi indipendenti, che inizierebbe immediatamente il suo lavoro”. Rimane sul tavolo anche la proposta di tregua precedente che prevede la restituzione di 10 ostaggi e 18 corpi in 60 giorni di negoziati per porre fine alla guerra e infine garantire il rilascio di tutti gli ostaggi.

