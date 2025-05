ROMA (ITALPRESS) – Nove persone sono state uccise e 15 sono rimaste ferite a causa di un attacco israeliano avvenuto durante la notte in una zona a nord della città di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi.

Un portavoce della Protezione civile di Hamas afferma che è stata presa di mira anche la casa di un giornalista che è sopravvissuto.

Cortei in Israele a 600 giorni dal 7 ottobre

Sono in corso in diverse città di Israele cortei per commemorare l’attacco terroristico perpetrato dal gruppo armato palestinese Hamas 600 giorni fa, in cui sono state torturate e uccise oltre 1.200 persone. Le manifestazioni sono iniziate alle 6:29, il momento esatto in cui il 7 ottobre 2023 iniziò l’attacco.

I manifestanti hanno bloccano l’autostrada Ayalon a Tel Aviv per chiedere di raggiungere un accordo che garantisca il rilascio dei 58 ostaggi trattenuti a Gaza e per lo svolgimento delle elezioni. “Ostaggi a casa, governo a casa”, hanno scritto i manifestanti sulla strada per esortare il premier Benjamin Netanyahu a trovare un accordo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).