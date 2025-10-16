McDonald’s lancia il Big Arch e svela i sogni degli italiani

NAPOLI (ITALPRESS) - L’Italia è un Paese che sogna in grande. È quanto emerge dalla ricerca condotta da YouGov per McDonald’s in occasione del lancio in Italia del nuovo panino Big Arch. Nove italiani su 10 rivelano di avere un grande sogno e quasi 1 su 4 è già impegnato per realizzarlo, nonostante le difficoltà economiche e lo scenario dei tempi attuali. f08/mgg/gtr (video in collaborazione con McDonald's)