McDonald’s, al via “Le giornate insieme a te per l’ambiente” contro l’abbandono...

McDonald’s, al via “Le giornate insieme a te per l’ambiente” contro l’abbandono dei rifiuti

Inizia, dalla città di Milano, il percorso de "Le giornate insieme a te per l'ambiente", il progetto ideato da McDonald's in collaborazione con FISE Assoambiente e Utilitalia, per combattere il fenomeno sempre più attuale del littering, ovvero la dispersione incontrollata di rifiuti nell'ambiente. csa/abr/gtr