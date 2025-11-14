MBDA riceve un nuovo ordine per il CAMM dalla Svezia

ROMA (ITALPRESS) – MBDA ha firmato un Contract Amendment con l’Amministrazione degli appalti del Ministero della Difesa svedese (FMV – Försvarets MaterielVerk) per ulteriori consegne di missili CAMM (Common Anti-air Modular Missile – CAMM). Quest’ultimo contratto, spiega una nota, segue quello iniziale sottoscritto dalla FMV nel 2023, per l’utilizzo del missile nel sistema di difesa aerea Sea Ceptor di MBDA, che la Svezia sta integrando nelle sue corvette di classe Visby prodotte dal Paese.

“Con questo contratto per ulteriori CAMM, la Svezia conferma la sua fiducia nelle capacità di livello mondiale che esprime MBDA – ha detto Lorenzo Mariani, Executive Group Director Sales and Business Development di MBDA -. Grazie ad una lunga partnership con MBDA nel settore della difesa aerea, la Svezia sta rafforzando la protezione del suo spazio aereo sovrano, mantenendo al contempo l’interoperabilità e la sicurezza con i suoi alleati europei e della NATO. Il CAMM è un missile che si è dimostrato utile contro le minacce in continua evoluzione che vediamo ogg, e siamo onorati di svolgere un ruolo fondamentale nel sostenere le forze armate svedesi”.

La Svezia è una delle nazioni, sempre in aumento, che scelgono di difendere il proprio spazio aereo con il CAMM di MBDA. Questo missile di ultima generazione offre una scorta comune per la difesa aerea, dal corto al medio raggio, sia in ambito marittimo che terrestre. La sua tecnologia Soft Vertical Launch rende il lancio del missile meno visibile e fornisce una copertura a 360°, con un’elevata cadenza di fuoco e alte prestazioni contro molteplici minacce simultanee. Gli operatori del CAMM lo hanno descritto così preciso da poter colpire bersagli piccoli come una palla da tennis che viaggia a due volte la velocità del suono.

“Questo più recente contratto con la Svezia – conclude la nota – testimonia una orgogliosa e lunga storia di partnership di MBDA con il paese e consolida la relazione di lungo corso di MBDA con l’industria svedese. Una cooperazione come questa è centrale nel DNA di MBDA e rappresenta un filo conduttore di molteplici programmi di successo che ci fanno confidare in future collaborazioni”.

