MBDA e Safran nella fase finale per fornire THUNDART alle Forze Armate francesi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – MBDA e Safran Electronics & Defense entrano nella fase finale di negoziazioni con la Direzione Generale degli Armamenti francese (DGA) per portare a termine il contratto per la futura implementazione della soluzione THUNDART, il programma che succede all’LRU (Lance-Roquettes Unitaire). Questa decisione segna una tappa fondamentale nel rinnovo delle capacità francesi di attacco terrestre in profondità e nella preparazione della sostituzione degli LRU. La soluzione THUNDART permetterà inoltre di rispondere alle necessità operative di numerosi Paesi alleati. Sviluppato congiuntamente da MBDA e Safran Electronics & Defense, THUNDART offrirà alle Forze Armate francesi una capacità di attacco di precisione fino a 150 km, progettato per rispondere alle esigenze dei conflitti di alta intensità e capace di essere impiegata negli ambienti più ostili.

Progettato, sviluppato e prodotto in Francia, THUNDART offre alle Forze Armate francesi una totale flessibilità operativa, in qualsiasi situazione, garantendo allo stesso tempo un’autonomia decisionale in materia di esportazione. Con la possibilità di entrare in servizio operativo a partire dal 2030, THUNDART combina le riconosciute capacità di MBDA, Safran Electronics & Defense e Roxel – una controllata di MBDA nel campo della propulsione, della guida, della navigazione e degli strumenti di precisione per manovre terminali. Il sistema è stato progettato per mantenere un alto livello di performance, anche in ambienti alterati o ostili e in caso di interferenze o di perdita dei segnali GNSS.

“Siamo estremamente orgogliosi di questa selezione e del riconoscimento del lavoro svolto dai nostri rispettivi team con Safran Electronics & Defense. THUNDART rappresenta molto di più di una nuova capacità di attacco: si tratta di una risposta sovrana, robusta ed evolutiva alle sfide operative dell’Esercito francese. Grazie alla complementarità delle nostre competenze industriali, stiamo offrendo alle Forze Armate francesi una capacità strategica progettata per durare e adattarsi ai conflitti futuri”, ha dichiarato Stéphane Reb, EVP Programmes e Managing Director di MBDA Francia.

“Questa selezione è motivo di grande orgoglio per i nostri team e ringraziamo la Direzione Generale degli Armamenti francese (DGA) per la fiducia che ci ha accordato. Ricompensa anni di innovazione, impegno e lavoro di squadra al fianco di MBDA. Con THUNDART, possiamo fornire all’Esercito francese una capacità sovrana di nuova generazione, capace di operare negli ambienti più ostili. Questa capacità risponde inoltre ai bisogni espressi da diversi Paesi alleati della Francia, con la possibilità di essere proposta all’estero“, ha aggiunto Alexandre Ziegler, Direttore della business unit difesa di Safran Electronics & Defense.

THUNDART è una soluzione completa. Il lanciatore è sviluppato da Safran Electronics & Defense in collaborazione con partner industriali di primo piano, tra i quali Scania France, CMAR ed Essone. L’architettura del sistema permette un’integrazione nativa con sistemi informativi dell’Esercito francese, in particolare con il sistema di gestione del tiro ATLAS. La sua modularità facilita inoltre la sua integrazione nei diversi ecosistemi di comando, rispondendo così alle esigenze specifiche dei mercati esteri.

Il pod delle munizioni è stato concepito anche per poter essere integrato ad altre piattaforme, al fine di rispondere alle esigenze specifiche dei clienti esteri e di accompagnare le evoluzioni del mercato nell’artiglieria di lunga gittata.

MBDA e Safran Electronics & Defense prevedono inoltre la creazione di una joint venture detenuta in parti uguali, al fine di accelerare lo sviluppo di THUNDART e delle sue future evoluzioni: aumento della portata, adattamento ai nuovi ambienti operativi e arricchimento continuo delle capacità di sistema. Questa prospettiva industriale sarà accompagnata da assunzioni su diversi siti strategici in particolare a Fougères, Éragny e Montluçon per Safran Electronics & Defense, nonché a Bourges, Saint-Médard-en-Jalles, Selles-Saint-Denis e Le Plessis-Robinson per MBDA.

– Foto ufficio stampa MBDA –

(ITALPRESS).