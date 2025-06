Mazda sponsor nazionale del Giappone per Homo Faber Fellowship 2025-26

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la proficua collaborazione con la Michelangelo Foundation in occasione della Biennale Homo Faber 2024, Mazda annuncia con orgoglio la sua prima sponsorizzazione della Homo Faber Fellowship per l’edizione 2025/26. Attraverso questa iniziativa, Mazda supporterà due coppie di artigiani in un percorso di sette mesi dedicato alla salvaguardia e al rinnovamento dell’alto artigianato.

La Homo Faber Fellowship, ideata dalla Michelangelo Foundation e sostenuta da partner internazionali come Jaeger-LeCoultre ed ESSEC Business School, è un prestigioso programma di mentorship che mette in contatto maestri artigiani con giovani talenti provenienti da tutto il mondo. Per questa edizione, 23 coppie artigiane di 19 nazionalità intraprenderanno un’esperienza condivisa che inizierà con una masterclass imprenditoriale e creativa di un mese – sviluppata da ESSEC Business School insieme a Passa Ao Futuro – seguita da sei mesi di affiancamento all’interno delle botteghe dei maestri artigiani. Ogni coppia co-creerà un oggetto originale, che sarà presentato in una mostra pubblica a celebrazione della loro collaborazione.

La Fellowship prenderà ufficialmente il via a settembre 2025 a Siviglia, in Spagna. I maestri artigiani coinvolti ospiteranno i rispettivi fellow in sette diversi Paesi europei, promuovendo così lo scambio interculturale, l’innovazione nei mestieri e la trasmissione del sapere artigiano alle nuove generazioni.

Il coinvolgimento di Mazda testimonia il suo costante impegno nei confronti dell’artigianato – una convinzione profonda secondo cui la bellezza nasce quando forma, funzione ed emozione sono modellate dalle mani dell’uomo. In linea con questi valori condivisi, Mazda sponsorizzerà due coppie di artigiani che celebrano insieme il patrimonio giapponese e la creatività contemporanea.

A Marsiglia, la maestra giapponese della piegatura tessile Harumi Sugiura guiderà la fellow italo-colombiana Marcella Giannini – specializzata in arti della carta e del tessuto – in un’esplorazione dell’interazione tra colore, materia e forma, attraverso tecniche naturali e sperimentali. A Londra, la scultrice giapponese della carta Kuniko Maeda collaborerà con la fellow Momoka Ienaga, esperta in ricamo Kaga, per dar vita a opere che uniscono l’arte della carta con la tradizione tessile giapponese.

“Come i talenti riuniti dalla Homo Faber Fellowship, anche in Mazda crediamo che la vera maestria nasca dalla dedizione, dalla collaborazione e dalla trasmissione del sapere”, afferma Jo Stenuit, European Design Director di Mazda. “Questo riflette la nostra filosofia progettuale – radicata nell’artigianato giapponese – che fonde generazioni di esperienza con uno spirito di innovazione e creatività per dare forma a esperienze autenticamente umane. Non vedo l’ora di approfondire la nostra collaborazione con la Michelangelo Foundation e con gli artigiani selezionati”.

Questa iniziativa rafforza la preziosa collaborazione tra Mazda e la Michelangelo Foundation, dopo la coinvolgente partecipazione del brand a Homo Faber 2024: The Journey of Life a Venezia, dove Mazda ha invitato i visitatori a diventare artigiani per un giorno, attraverso esperienze interattive e mostre narrative.

La Homo Faber Fellowship 2025 si concluderà con una mostra che vedrà protagoniste tutte le 23 coppie artigiane, con le loro creazioni collaborative, sotto il tema “I maestri di oggi incontrano i talenti di domani.” Sulla scia del successo della seconda edizione, tenutasi durante la Milano Design Week nell’aprile 2025 e visitata da 23.522 persone, l’evento non solo segnerà la fine di un percorso trasformativo, ma sarà anche una celebrazione duratura del legame tra tradizione, innovazione e tocco umano – principi fondanti della filosofia Mazda.

