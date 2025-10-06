Mazda CX-30 Ad’vantage, stile, sicurezza e vantaggio

ROMA (ITALPRESS) – Mazda svela CX-30 Ad’vantage, la nuova versione del suo crossover ibrido, pensata per chi è alla ricerca del perfetto equilibrio tra stile, funzionalità e convenienza. Questa edizione speciale nasce per soddisfare le esigenze di una clientela attenta sia al design che alla sostanza, offrendo contenuti evoluti e un rapporto qualità-prezzo particolarmente vantaggioso.

Mazda CX-30 Ad’vantage si distingue per una combinazione armoniosa di design ricercato, tecnologie intelligenti e dotazioni complete. Le linee dinamiche della carrozzeria si uniscono a cerchi in lega da 18″, vetri posteriori oscurati e dettagli in nero lucido, mentre gli interni sono valorizzati da cuciture rosse che conferiscono all’abitacolo un tocco di sportività e raffinatezza. Ogni elemento è pensato per esprimere una forte personalità, senza mai sacrificare funzionalità e praticità. La dotazione di serie è particolarmente ricca e include sistemi avanzati di sicurezza attiva, un sistema di infotainment di ultima generazione con integrazione Amazon Alexa2, oltre a una serie di tecnologie progettate per garantire viaggi sempre connessi, sicuri e confortevoli.

Crossover ibrido dallo spirito versatile, Mazda CX-30 Ad’vantage offre un’esperienza di guida coinvolgente e rassicurante, in perfetta sintonia con la filosofia Jinba Ittai di Mazda. Pensata per affrontare tanto gli spostamenti quotidiani quanto i viaggi su lunghe distanze, questa versione speciale si conferma come la compagna ideale in ogni situazione. Il suo stesso nome rappresenta una promessa concreta, quella di offrire di più, in modo intelligente. Un invito chiaro a scegliere con consapevolezza, senza compromessi tra emozione, funzionalità e convenienza.

La nuova Mazda CX-30 Ad’vantage, basata sull’allestimento Homura, si inserisce strategicamente nella gamma del modello, posizionandosi tra la versione di ingresso Prime-Line e la Centre-Line. Con un prezzo a partire da 29.950 euro, rappresenta un’opzione particolarmente vantaggiosa per chi desidera accedere a un livello superiore di dotazioni senza dover salire ai livelli più alti della gamma. Rispetto alla Prime-Line, Ad’vantage offre contenuti estetici e tecnologici aggiuntivi, come cerchi in lega da 18″ di alta qualità di colore nero, vetri scuri, finiture nero lucido e gli interni curati con maestria artigianale, mantenendo al tempo stesso un posizionamento più accessibile rispetto alla Center-Line. Un equilibrio ideale per chi cerca stile, personalità e valore senza compromessi.

Dotata di un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida, la nuova CX-30 Ad’vantage offre: Cruise Control Adattivo, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio posteriore degli angoli ciechi, mantenimento della carreggiata, frenata automatica d’emergenza in città e in autostrada, con riconoscimento di pedoni e ciclisti. Tra le dotazioni principali anche: climatizzatore automatico bi-zona, Head-Up Display per la proiezione dei dati di guida sul parabrezza, videocamera posteriore con sensori di parcheggio, Infotainment Mazda Connect con display da 10,25″, navigatore integrato con servizi connessi, connettività wireless Apple CarPlay / Android Auto3 e assistente vocale Amazon Alexa, impianto audio Harmonic Acoustic con 8 altoparlanti.

Equipaggiata con motore e-Skyactiv G da 140 cavalli abbinato a cambio manuale a 6 rapporti e tecnologia Mazda M Hybrid, la nuova Mazda CX-30 Ad’Vantage è disponibile a partire da 25.950 euro, grazie agli incentivi Mazda fino a 4.000 euro, validi in caso di permuta e con finanziamento Mazda Advantage4. Il motore ibrido e-Skyactiv G da 140 CV dotato di tecnologia Mazda M Hybrid riflette l’approccio “right-sizing” di Mazda, progettato per offrire una coppia robusta ai regimi medio-bassi, ottimizzare l’efficienza nei consumi e garantire una guida fluida e piacevole nel quotidiano. Una proposta concreta per chi cerca un crossover dal design distintivo, dotato di tecnologia intuitiva, sistemi di sicurezza avanzati e un prezzo altamente competitivo.

