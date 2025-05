Mazda, alla scoperta di Hiroshima, dove la resilienza diventa arte

ROMA (ITALPRESS) – Adagiata lungo il fiume Ota, Hiroshima è stata per decenni un centro di industria e cultura. Già nel 1934, Hiroshima era un simbolo di progresso e vitalità: i tram scorrevano lungo le sue strade, le navi giungevano dai porti di tutto il Giappone, templi, università e mercati pieni di vita animavano la città. Un luogo dove tradizione, comunità e visione del futuro si intrecciavano in modo armonioso.

In questo vivace contesto, trovava casa anche la Toyo Cork Kogyo, l’azienda che sarebbe diventata Mazda Motor Corporation. Dopo il 1945, quando Hiroshima fu tragicamente colpita dalla bomba atomica, la sua rinascita non fu il risultato di un singolo sforzo, ma la forza di un’intera comunità decisa a ricostruire insieme il proprio futuro.

Piccole e medie imprese accolsero la sfida, lavorando fianco a fianco per ridare vita alla città. Anche Mazda ebbe un ruolo cruciale: trasformò le proprie strutture in ospedali di emergenza, aiutò a distribuire medicinali e a riunire le famiglie disperse, e a soli quattro mesi dall’accaduto riprese la produzione dei suoi veicoli. Non si trattava solo di ricostruire le infrastrutture, ma di mantenere viva la speranza e guardare avanti con coraggio e fiducia. Quello spirito di resilienza e comunità continua a essere il cuore pulsante di Mazda ancora oggi.



Pur evolvendosi nel tempo, il marchio conserva un legame profondo con Hiroshima, incarnando valori come la centralità della persona, l’attenzione meticolosa ai dettagli e la ricerca dell’autenticità. La sede centrale di Mazda si trova ancora in città, e il suo approccio umanocentrico alla progettazione delle auto riflette un’eredità tangibile: quella di chi ha saputo trasformare l’avversità in scopo e bellezza.

Questa identità si radica profondamente nella cultura giapponese, evidente non solo nel design elegante e dinamico delle vetture, ma anche nella costante ricerca di un equilibrio tra forma, funzione e connessione umana. La stessa perseveranza guida gli ingegneri Mazda, competenti e appassionati, che hanno perfezionato tecnologie come il motore rotativo per la produzione di massa e creato icone come la MX-5. La filosofia del design Kodo infonde anima e dinamismo ad ogni veicolo, mentre gli artigiani Takumi li modellano.

Il tocco finale è dato dalla raffinata tecnica di verniciatura Takuminuri, con dettagli interni ispirati a motivi tradizionali come l’intreccio Musubu (presenti nei modelli Mazda CX-60 e Mazda CX-80) e realizzati con materiali di alta qualità. Queste tecniche rappresentano una filosofia che mette le persone al centro, fondendo artigianato, tecnologia e anima per creare veicoli intuitivi e sicuri da guidare.

Ora, per la prima volta, quella filosofia può essere vissuta in Spagna. Mazda Spagna presenta Crafted in Japan House: A Walk Through Hiroshima, una mostra che porta Hiroshima nel cuore di Madrid. Ispirata agli otto distretti della città, l’esposizione si sviluppa in spazi interni ed esterni, offrendo un viaggio sensoriale attraverso immagini, oggetti ed esperienze immersive. I visitatori potranno esplorare la storia, l’architettura e la cultura di Hiroshima, vivere l’esperienza del forest bathing e assistere alla maestria degli artigiani Takumi. Durante i fine settimana, il programma include laboratori pratici, come l’Ikebana (arte floreale giapponese), il Furoshiki (l’arte dell’impacchettamento e dei nodi), e sessioni di meditazione in movimento nel giardino. Ogni domenica di maggio, sarà inoltre possibile assistere a proiezioni di cinema giapponese con sottotitoli. Inoltre, sarà esposta la gamma di veicoli Mazda, inclusa la Nuova Mazda6e, con offerte esclusive.

La mostra è aperta al pubblico dal 1° al 26 maggio, con ingresso gratuito, presso la Fundaciòn Ortega-Marañòn (C. de Fortuny 53, Chamberì, 28010 Madrid). Un’esperienza immersiva che invita a scoprire Hiroshima attraverso i cinque sensi e a entrare in contatto con l’autentica essenza di Mazda.

