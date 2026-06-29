ROMA (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale entra sempre più nel mondo dell’auto e Renault accelera sul fronte della mobilità connessa introducendo Gemini, il nuovo assistente IA di Google, sui veicoli equipaggiati con il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato. La tecnologia rappresenta un’evoluzione del sistema lanciato nel 2022 su Megane E-Tech Electric e progressivamente arricchito con nuove applicazioni e funzionalità. Oggi openR Link è disponibile su diversi modelli della gamma Renault, da Twingo a Rafale, oltre che su alcuni veicoli dei mercati internazionali. L’arrivo di Gemini segna un cambio di passo rispetto agli assistenti vocali tradizionali. Grazie all’intelligenza artificiale di Google, il sistema è in grado di comprendere il contesto delle conversazioni, interpretare richieste più articolate e rispondere in modo più naturale, senza obbligare l’utente a utilizzare comandi rigidi o formule predefinite. L’aggiornamento è stato avviato dal 15 giugno nei Paesi in cui Renault è presente e viene distribuito gratuitamente attraverso la connettività del veicolo, senza la necessità di passare in officina. L’attivazione avviene direttamente dal display centrale dell’auto per gli utenti collegati a un account Google, lasciando comunque al conducente la possibilità di scegliere se utilizzare Gemini o mantenere l’assistente precedente.

Una delle principali novità riguarda l’integrazione diretta con il veicolo. A differenza della versione disponibile tramite Android Auto, Gemini integrato in openR Link può interagire con alcune funzioni dell’auto: dalla regolazione della temperatura alla gestione della radio, fino alla navigazione e alle impostazioni di bordo. L’assistente può inoltre sfruttare i dati del veicolo, come l’autonomia delle vetture elettriche, per offrire indicazioni più precise durante la pianificazione dei viaggi. Attraverso Google Maps, la navigazione diventa più intelligente e personalizzata, adattandosi alle esigenze del conducente. L’obiettivo è rendere l’auto un ambiente sempre più intuitivo e interattivo. Il guidatore potrà rivolgersi a Gemini con richieste quotidiane, come modificare la temperatura dell’abitacolo o scegliere un percorso evitando determinate strade, ma anche chiedere informazioni, approfondimenti o contenuti durante il viaggio. Con la futura modalità Gemini Live l’esperienza sarà ancora più avanzata: sarà possibile conversare in modo continuo, interrompere l’assistente, fare più richieste consecutive senza ripetere ogni volta la parola di attivazione e persino cambiare lingua durante la conversazione.

L’introduzione dell’intelligenza artificiale ha anche un obiettivo legato alla sicurezza. Riducendo il ricorso ai comandi manuali sul display, Gemini permette di limitare le distrazioni e di accedere più rapidamente alle funzioni principali del veicolo.

Il sistema openR Link continuerà a crescere grazie agli aggiornamenti “over the air”, che permetteranno di aggiungere nuove capacità senza interventi fisici. Gemini sarà inizialmente disponibile in tredici lingue, tra cui l’italiano, con un’estensione progressiva ad altri mercati. Per Renault la sfida è trasformare l’auto in una piattaforma digitale in continua evoluzione, dove connettività, intelligenza artificiale e servizi integrati diventano parte dell’esperienza quotidiana di mobilità.

– Foto ufficio stampa Renault Group Italia –

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