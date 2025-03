ROMA (ITALPRESS) – Mazda Corporation ha presentato la propria strategia per migliorare il suo futuro elettrificato.

In occasione della Multi-Solution Briefing Session di Mazda tenutasi a Tokyo, il presidente e Ceo, Masahiro Moro, e i membri del suo team di direzione hanno annunciato tre elementi chiave che consentiranno all’azienda di affrontare in modo flessibile l’era dell’elettrificazione attraverso le politiche di gestione fino al 2030. Mazda migliorerà la propria competitività ottimizzando gli investimenti nelle batterie e in altre aree, riducendo il previsto investimento di 2.000 miliardi di yen a circa 1.500 miliardi di yen attraverso collaborazioni e partnership; Continuerà a fornire ai clienti le giuste fonti di propulsione, assicurando eccellenti esperienze di guida per gli anni a venire; Evolverà lo sviluppo della gamma per migliorare flessibilità, efficienza e rapidità.

Combinando motori a combustione interna e tecnologie di elettrificazione, compresi i veicoli elettrici a batteria, Mazda punta a raggiungere significative efficienze operative entro il 2030. Queste strategie sono sostenute da tre innovazioni fondamentali. Skyactiv-Z: Il nuovo motore costituirà nell’era dell’elettrificazione il fulcro della gamma Mazda per i prodotti di piccole dimensioni, soddisfacendo gli standard di emissione Euro 7 e ottenendo al contempo un’elevata riduzione dei consumi di carburante ed eccellenti prestazioni di marcia.

EV a batteria: La piattaforma per i veicoli elettrici a batteria sviluppata internamente da Mazda sarà altamente flessibile, sia a livello di hardware che di software, consentendone l’utilizzo con diversi tipi di batterie e di modelli di vettura. La vettura elettrica a batteria propria del marchio, prevista per il 2027, verrà prodotta in Giappone per essere commercializzata a livello globale, con celle di batteria sviluppate in collaborazione con Panasonic Energy Corporation.

Tecnologia di produzione evoluta: L’attuale linea di produzione Mazda a flusso misto, potenziata dalla Monozukuri Innovation 2.0, sarà utilizzata anche per i veicoli elettrici a batteria, riducendo l’investimento iniziale di capitale dell’85% e i tempi di preparazione dell’80% rispetto alla costruzione di un nuovo impianto. Commentando la direzione strategica generale intrapresa da Mazda, il presidente Masahiro Moro ha dichiarato: “Mentre l’industria automobilistica sta attraversando un cambiamento epocale, Mazda continua la propria evoluzione aggiornando per la prossima generazione di vetture la nostra tipica ‘gioia di guidarè. Tutti noi di Mazda siamo impegnati a trovare il giusto equilibrio tra efficiente gestione aziendale e sviluppo di tecnologie sostenibili per offrire un valore unico, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda”.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Mazda-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]