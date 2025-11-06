Maxi sequestro di droga nel Cagliaritano, arrestato un uomo di 37 anni

CAGLIARI (ITALPRESS) – Blitz della Polizia di Stato nel Cagliaritano. I Falchi della Squadra Mobile di Cagliari hanno arrestato un uomo di 37 anni per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e sequestrato oltre 27 chilogrammi di droga.

Oltre allo stupefacente, marijuana e hashish, sequestrata anche una somma in contanti di oltre 42.000 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. In manette è finito un insospettabile organizzatore di eventi, incensurato, residente nell’hinterland. L’indagine è scattata a seguito di prolungati servizi di osservazione e pedinamento, che hanno portato i Falchi ad effettuare una prima perquisizione domiciliare durante la serata di ieri.

Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti frammenti di hashish per 40 grammi, 240 grammi di marijuana, una macchina per il sottovuoto e soprattutto decine di migliaia di euro in contanti. In altre abitazioni sempre a Quartu Sant’Elena nella disponibilità dell’uomo sono stati rinvenuti e sequestrasti altri 5 chili di infiorescenze di marijuana e 190 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 21 chilogrammi, contrassegnati da diversi loghi riconducibili a varietà note nel mercato illegale della cannabis.

In totale, il materiale sequestrato ammonta a oltre 6 kg di marijuana e 21 kg di hashish, destinati verosimilmente alla mala movida cagliaritana, con un valore al dettaglio di svariate decine di migliaia di euro. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del giudizio di convalida. Sono in corso accertamenti per risalire alla rete di approvvigionamento e smistamento della droga.

