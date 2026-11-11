Centinaia di truffe telefoniche a enti religiosi in tutta Italia, 6 misure cautelari

CREMONA (ITALPRESS) – Fingendosi funzionari comunali o regionali e, subito dopo, con una voce camuffata, direttori di banca, promettevano rimborsi per contributi ministeriali mai esistiti, inducendo le vittime a effettuare bonifici immediati. Il raggiro puntava quasi esclusivamente a enti religiosi sparsi in tutta Italia: parrocchie, monasteri e conventi. L’operazione, condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Cremona su ordinanza emessa dal Gip di Torino, ha portato all’applicazione di misure cautelari a carico di 6 persone (2 in carcere, 2 ai domiciliari e 2 con obbligo di presentazione) per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di innumerevoli truffe telefoniche. Altre 10 persone risultano indagate in stato di libertà. L’indagine del Nucleo PEF di Cremona, denominata “Mala Fides”, è scattata nel febbraio 2025 in seguito alla denuncia per tentata truffa presentata da un sacerdote locale. Incrociando il numero di cellulare e l’Iban forniti per il versamento con i dati delle banche dati di polizia, gli investigatori hanno individuato centinaia di querele analoghe presentate in tutta Italia.

Sotto il coordinamento della Procura di Torino, intercettazioni e accertamenti finanziari hanno fatto emergere una struttura criminale radicata sull’asse Torino-Siracusa, attiva almeno dall’agosto 2024. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme Gialle, l’organizzazione faceva capo a una telefonista siciliana in grado di compiere centinaia di chiamate al giorno. Il piano prevedeva l’accredito delle somme su conti e carte PostePay intestate a oltre 40 “prestanome”, arruolati da intermediari che si occupavano poi del prelievo in contanti agli ATM di Poste Italiane. Metà dei proventi illeciti veniva infine inviata a Torino tramite circuiti di money transfer. In totale sono oltre 250 le truffe accertate per un bottino complessivo di diverse centinaia di migliaia di euro. Un’attività andata avanti persino dopo la notifica dell’interrogatorio preventivo. Decisiva anche la collaborazione dell’ufficio antiriciclaggio di Poste Italiane, che attraverso i filmati delle telecamere ha consentito di bloccare in tempo reale alcune carte prima del prelievo.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).