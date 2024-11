LATINA (ITALPRESS) – Maxi operazione antidroga di Carabinieri e Polizia di Stato. Smantellata un’associazione con ramificazioni tra Latina, Roma e Viterbo.

Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, la Squadra Mobile della Questura di Latina, insieme agli agenti del Commissariato di Fondi ed al Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Terracina, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di appartenere ad un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti aggravata dall’uso delle armi, di estorsione, usura, violenza privata e minaccia aggravata. Il provvedimento, emesso dal gip presso il Tribunale di Roma, scaturisce da tre distinte attività investigative confluite, per connessione, nello stesso procedimento penale.

Le indagini hanno consentito agli investigatori di ricostruire l’esistenza di una consorteria armata dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed operante in provincia di Latina, cui hanno preso parte, tra gli altri, soggetti già recidivi nello specifico settore dei reati in materia di stupefacenti, chi con il ruolo di capo, promotore e finanziatore e chi con il ruolo di semplice partecipe dell’associazione, i quali hanno assicurato lo stabile approvvigionamento delle piazze di spaccio di Fondi, Latina, Terracina e Nettuno, grazie ad una consolidata esperienza maturata nel settore e ad una solida rete di soggetti dediti alla commercializzazione della droga. Gli episodi di traffico

di sostanze stupefacenti ricostruiti nel corso delle indagini, per i quali il gip ha ravvisato la sussistenza di gravi indizi, si collocano nel contesto di un’associazione locale costituita allo scopo di acquistare, detenere e commercializzare ingenti quantitativi di droga del tipo hashish, marjuana e cocaina, avente base logistico-operativa principalmente a Fondi, in provincia di Latina.

Le indagini hanno consentito, inoltre, di sventare tre distinti attentati armati organizzati ai danni di due spacciatori che volevano ricavarsi spazi propri nel settore del traffico di droga nella città di Latina.

Nel corso dell’indagine gli investigatori hanno già proceduto ad arresti in flagranza di reato e, in particolare, ad un ingente sequestro di sostanze stupefacenti, armi, anche da guerra, munizioni ed esplosivo avvenuto, il 23 dicembre 2021, nella città di Fondi.

– foto ufficio stampa Carabinieri e Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

