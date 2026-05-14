Il Papa alla Sapienza di Roma: “Chi studia e ricerca alla fine troverà Dio”

ROMA (ITALPRESS) – “Ho voluto cominciare la visita nella cappella perché questa mia visita è pastorale, conoscere l’università, poter salutare e condividere un momento nella fede. Chi studia, chi ricerca e cerca la verità troverà Dio nella bellezza della creazione. Oggi è un bel momento, una benedizione e un dono di Dio trovarci qui e vivere questo momento sapendo che Dio ci ha chiamati”. Così Papa Leone XIV in occasione della visita pastorale all’Università Sapienza di Roma.

“Sono molto contento di essere qui stamattina con voi. Spero sia un momento di grazia, un momento di gioia per tutta la comunità della Sapienza”, il saluto del pontefice rivolto agli studenti presenti nel piazzale centrale dell’Università Sapienza di Roma.

“Il dramma del 900 non va dimenticato, il grido ‘mai più guerra’ dei miei predecessori così consonante come il ripudio della guerra sancito nella Costituzione, ci sprona a una alleanza spirituale sulla quale con senso di giustizia che abita il cuore dei giovani, con la loro vocazione a non chiudersi tra ideologie e confini nazionali”, ha aggiunto il Papa.

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