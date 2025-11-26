HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – E’ salito a 36 il bilancio delle vittime del vasto incendio che ha colpito un’area residenziale di Hong Kong. Lo riferisce il South ChinaMorning Post. Secondo quanto dichiarato dalle autorità cittadine, 29 persone sono invece ricoverate e altre 279 risultano disperse.

Ad essere coinvolti sono stati un edificio e, in un secondo rogo divampato successivamente, un’area adiacente ad un istituto scolastico. Secondo l’emittente CCTV, il presidente cinese Xi Jinping ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime e chiesto “ogni sforzo possibile” per spegnere l’incendio.

