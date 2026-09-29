Max Pezzali, venerdì 2 ottobre esce il nuovo singolo “Le_Ali”

ROMA (ITALPRESS) – Da venerdì 2 ottobre sarà disponibile in radio e in digitale “Le_Ali”, il nuovo singolo di Max Pezzali, uno dei due inediti contenuti in “Max Forever Vol. 2 – L’album”, in uscita il 30 ottobre. Incluso nella seconda stagione della serie Sky Original “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”, firmata da Sydney Sibilia e in arrivo il 9 ottobre su Sky e NOW, “Le_Ali” racconta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta attraverso il ricordo di anni segnati da sogni, insicurezze e dalla ricerca del proprio posto nel mondo.

Al centro del brano c’è una generazione di ragazzi che, con pochi mezzi e grandi sogni, prova a trasformare una passione in qualcosa di concreto, tra amicizia, musica e “castelli in aria”. Il nuovo singolo anticipa anche il ritorno dal vivo di Max Pezzali, che da dicembre sarà protagonista nei palasport italiani con “Max Forever – Stessa Storia Stesso Posto Stesso Bar”. Il tour partirà il 15 dicembre da Pesaro e toccherà, tra le altre città, Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino.

– foto ufficio stampa Goigest –

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