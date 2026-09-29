Meloni, Trump e Papa Leone XIV i più citati su radio e tv negli ultimi 7 giorni

ROMA (ITALPRESS) – Giorgia Meloni e Donald Trump: sono sempre loro i personaggi più citati negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane. Meloni, grazie anche alle misure sul tetto massimo di alunni stranieri nelle scuole, è stata nominata 1.385 volte, a fronte delle 1.271 citazioni ottenute dal presidente USA, che ha ricevuto alla Casa Bianca il leader cinese Xi Jinping, in visita di Stato. Terzo posto per Papa Leone XIV (949), protagonista di un viaggio apostolico in Francia che fra l’altro ha visto 800.000 fedeli accorrere alla messa celebrata dal Pontefice in place de la Concorde. Il dato emerge dal monitoraggio svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato; Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali, nel periodo compreso fra lunedì 21 e domenica 27 settembre.

In quarta posizione troviamo Andrea Moretti (627 menzioni), l’operaio 22enne precipitato da un’impalcatura mentre era impegnato nei lavori per il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo: Moretti precede Roberto Mancini (610), il ct della Nazionale di calcio che venerdì scorso ha fatto il suo esordio in Nations League perdendo due a zero contro il Belgio, ed Elly Schlein (525), alle prese con le solite tensioni nel “campo largo”. Sandro Mazzola, i cui funerali di Stato si sono svolti lunedì scorso nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, ottiene 517 citazioni e si colloca in settima posizione; la leggendaria bandiera della Grande Inter di Herrera si lascia alle spalle Matteo Salvini (490), il quale è tornato a parlare del ponte sullo Stretto confermando la volontà di far partire i lavori entro l’anno, e Sergio Mattarella (412), che durante l’inaugurazione dell’anno scolastico ad Amatrice ha sottolineato che “la scuola è di tutti”, citando l’articolo 34 della Costituzione. Chiude la classifica, con 230 menzioni, il protagonista del più recente caso di cronaca nera, Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi e nascosto in un appartamento, dentro alcuni sacchi della spazzatura.

– foto IPA Agency –

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