E’ morto Umberto Pizzi, addio al fotografo della Dolce Vita

ROMA (ITALPRESS) – È morto all’età di quasi 89 anni Umberto Pizzi, uno dei più noti fotografi italiani di cronaca politica e mondana. Romano, classe 1937, ha raccontato per decenni attraverso il suo obiettivo la vita pubblica italiana, seguendo politici, imprenditori, personaggi dello spettacolo e protagonisti della mondanità capitolina. A dare la notizia Il Fatto Quotidiano, con cui collaborava. La sua carriera è legata soprattutto alla capacità di cogliere momenti informali e retroscena della vita politica e sociale, spesso lontani dalle immagini ufficiali. Pizzi ha documentato riunioni, feste, ricevimenti, eventi istituzionali e mondani, costruendo nel tempo un vastissimo archivio fotografico sulla classe dirigente e sulla società italiana.

– foto di repertorio IPA Agency –

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