MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Niente Australian Open per Matteo Berrettini. Il 29enne tennista romano, semifinalista nel 2022 e che avrebbe dovuto esordire con Alex De Minaur, non sarà al via del primo Slam della stagione. “Mi dispiace davvero dovermi ritirare dal torneo – è il messaggio di Berrettini in un post riportato dagli account social degli Australian Open – Mi è sempre piaciuto essere qui, giocare e sentire il vostro incredibile supporto. Vi ringrazio per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto”.

L’ex numero 6 del mondo, che nei giorni scorsi aveva preso parte al Kooyong Classic in vista dello Slam australiano, si è cancellato in extremis dal main draw dopo aver annullato la prevista conferenza stampa in occasione del media day. I primi dubbi erano iniziati venerdì, quando Berrettini ha alzato bandiera bianca dopo una partita contro il giovane norvegese Nicolai Budkov Kjaer al Red Bull Bassline, uno degli eventi collaterali nella Opening Week dell’Australian Open, come il One Point Slam. Il tennista romano, protagonista del trionfo dell’Italia in Coppa Davis a novembre, salterà il suo sesto Slam negli ultimi quattro anni.

SINNER E MUSETTI IN CAMPO MARTEDI

Gli organizzatori dell’Australian Open hanno pubblicato anche l’ordine di gioco della seconda giornata del torneo. Dopo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, in campo nei primi match in programma rispettivamente sulla John Cain Arena e sulla Rod Laver Arena, lunedì saranno in campo Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli, unico italiano ad aver superato le qualificazioni.

Martedì saranno in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, che ha festeggiato il secondo titolo in carriera a Hobart. Il primo italiano in campo nella notte tra domenica e lunedì sarà Matteo Arnaldi, che giocherà il secondo match dall’una sulla Kia Arena contro Andrey Rublev, testa di serie numero 13. Maestrelli chiude il programma sul Campo 14. Il suo match contro il francese Terence Atmane è il quarto dall’1 della notte, dunque si giocherà nelle prime ore del mattino di lunedì in Italia. L’ultimo a scendere in campo, in ordine di tempo, sarà Bellucci che scenderà in campo nel secondo e ultimo match della sessione serale sulla Margaret Court Arena contro Casper Ruud, numero 12 del tabellone, dopo Vekic-Mirra Andreeva che inizerà alle 9 del mattino italiano di lunedì.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).