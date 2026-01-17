Elisabetta Cocciaretto vince il Wta di Hobart, è il secondo titolo in carriera

HOBART (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto festeggia il secondo titolo Wta in carriera. Nella notte italiana la 24enne di Ancona si è aggiudicata l’“Hobart International”, Wta 250 dotato di un montepremi di 283.347 dollari andato scena sui campi in cemento della capitale della Tasmania, in Australia.
La Cocciaretto, numero 80 del mondo, ha battuto in finale 6-4 6-4 la teenager statunitense Iva Jovic, numero 30 del ranking e terza favorita del seeding. Seconda italiana dopo Rita Grande 25 anni fa a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo, la marchigiana centra dunque la sua seconda affermazione nel circuito maggiore dopo quella del 2023 a Losanna (battuta in finale Clara Burel), anno in cui raggiunse pure la finale proprio a Hobart, arrendendosi a Lauren Davis.
Seguita in Australia come sempre da coach Fausto Scolari, la Cocciaretto era partita dalle qualificazioni e lunedì dovrebbe attestarsi attorno al 56esimo posto nel ranking Wta.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).