Mattarella visita il Centro radar Acc Enav di Ciampino

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato questa sera il Centro radar Acc (Area control center) di Enav a Ciampino. Il capo dello Stato ha potuto conoscere da vicino la struttura operativa incaricata della gestione e del controllo del 66% dello spazio aereo nazionale, che si estende dal nord della Toscana al centro-sud Italia, includendo la Sardegna, fino alla Sicilia. ads/mca2 Fonte video: Quirinale