Home Video News Pillole Mattarella visita a Vienna la mostra fotografica dedicata a Falcone e Borsellino
Mattarella visita a Vienna la mostra fotografica dedicata a Falcone e Borsellino
ROMA (ITALPRESS) - Al suo arrivo a Vienna in occasione del 25esimo anniversario della Convenzione di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra fotografica ‘L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino’ allestita nell’atrio del Polo delle Nazioni unite. ads/mca3 (Fonte video: Quirinale)