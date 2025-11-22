Mattarella “Tutti sono chiamati a costruire la pace”

PADOVA (ITALPRESS) – “Tutti sono chiamati a costruire pace, amicizia, collaborazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Padova, in occasione del meeting annuale di Medici con l’Africa CUAMM, in occasione del 75^ anniversario della fondazione del Collegio Universitario Aspiranti e Medici Missionari. “Il Cuamm non si è dato alibi di essere troppo piccolo per cambiare il mondo. È stato capace di tenere insieme testimonianze forti e organizzazione efficiente”, ha aggiunto il capo dello Stato.
– foto di repertorio Quirinale –
(ITALPRESS).
