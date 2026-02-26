Mattarella “Trasporti e logistica pilastri essenziali del sistema economico”

ROMA (ITALPRESS) – “L’80° anniversario di costituzione della Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica rappresenta un significativo traguardo per un settore che si colloca fra i protagonisti della crescita economica della Repubblica. La forte interdipendenza dei mercati fa dei trasporti e della logistica pilastri essenziali del sistema economico e del benessere internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al presidente di Confetra Carlo De Ruvo. “Le imprese che ambiscono valorizzare i loro prodotti trovano nell’apertura dei mercati l’ambito nel quale sviluppare le loro attività e, in essi, la gestione della logistica gioca un ruolo un ruolo fondamentale. La spina dorsale rappresentata dal sistema dei trasporti e della logistica è un assetto prezioso per la vita della nostra comunità”, aggiunge.

“Ne abbiamo avuto testimonianza durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, quando ha saputo garantire approvvigionamenti e commerci sul territorio nazionale. Confetra ha promosso, in tutti questi decenni, un efficace processo di ammodernamento del sistema dei trasporti delle merci, con un’elevata capacità di adattamento ai repentini e veloci cambiamenti del commercio globale, con attenzione agli standard di tutela ambientale. Nel rivolgere il più cordiale augurio a tutti gli intervenuti in questa celebrazione, invio a tutte le imprese aderenti e ai lavoratori che in esse operano, il più sentito apprezzamento per l’attività svolta”, conclude il capo dello Stato.

– foto Quirinale –

(ITALPRESS).