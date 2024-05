Mattarella “Strage Piazza della Loggia per riportare tempo indietro”

ROMA (ITALPRESS) - "Gli ideatori, gli esecutori, i complici di quella strage volevano riportare il tempo indietro: a una stagione oscura, segnata dall'arbitrio della violenza, dalla sopraffazione, sfociata nella guerra. In Italia c'era chi tramava e complottava per instaurare un nuovo regime autoritario". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al teatro Grande di Brescia, per la commemorazione del 50mo anniversario della strage di Piazza della Loggia. ads/mrv (Fonte video: Quirinale)