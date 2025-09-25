Mattarella riceve le lettere credenziali dei nuovi Ambasciatori

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi Ambasciatori: S.E. Tamuna Liluashvili, Georgia; S.E. Mona Abuamara, Palestina; S.E. Khadijetou M'Bareck Fall (Musseit), Repubblica Islamica di Mauritania; S.E. Karin Höglund, Regno di Svezia; S.E. Andy Detaille, Regno del Belgio; S.E. Thomas Bagger, Repubblica Federale di Germania. Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Maria Tripodi. fsc/mca3 (Fonte Video: Quirinale)