Mattarella “Pluralismo cardine della democrazia e principio fondante dell’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidio del pluralismo, cardine della democrazia che non pretende di assimilare le differenze ma sa riconoscerle e valorizzarle, è parte imprescindibile dei principi fondanti dell’Europa”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una delegazione di sindaci dei comuni nei cui territori sono presenti comunità arbereshe, insieme al presidente albanese Bajram Begaj. “Cari sindaci, voi svolgete un ruolo essenziale in questa opera di animazione e di rinnovamento della memoria. I Comuni – ha aggiunto il capo dello Stato – sono spesso i luoghi nei quali una tradizione si manifesta concretamente: nella scuola, nelle manifestazioni culturali, nelle feste popolari, nella musica, nei costumi, nelle espressioni artistiche e nella trasmissione quotidiana della lingua. E’ importante che i giovani possano riconoscersi in questa eredita’ e viverla come risorsa per il proprio futuro”.

“L’Italia considererà sempre incompleta, mutilata l’Unione Europea finchè non ne faranno parte – mi auguro prestissimo – l’Albania e gli altri paesi candidati. Si tratta di una prospettiva che investe il futuro dei popoli dei Balcani Occidentali, per i quali l’integrazione europea rappresenta un sicuro progetto di pace, libertà e progresso”.

“Sono particolarmente lieto di accogliervi, insieme all’amico amico presidente Bajram Begaj, che ringrazio per la preziosa amicizia personale che ci lega e per le sue parole generose nei miei confronti. Il presidente Begaj e io – che registriamo costantemente una piena convergenza di opinioni – attribuiamo grande importanza per questo incontro con voi. Ci consente di rinnovare e testimoniare l’antico legame di vellamja, di ‘fratellanza’, che unisce i nostri Paesi e i nostri popoli”. L’esperienza di questo storico amalgama conferisce alle comunità arbereshe un significato che supera i confini dei rispettivi territori, rappresentando un ponte naturale tra Italia e Albania. Paesi uniti, oltre che dalla storia, dalle comuni scelte di appartenenza all’Alleanza Atlantica e dal processo di adesione in atto, da parte di Tirana, all’Unione Europea, che la Repubblica Italiana sostiene con convinta determinazione”, ha aggiunto il capo dello Stato.

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