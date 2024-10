Mattarella “Pnrr occasione straordinaria da cogliere appieno”

ROMA (ITALPRESS) - "Le imprese costituiscono una frontiera dell’Italia di domani. Alle istituzioni e alle politiche pubbliche competono scelte importanti per colmare ritardi accumulati nel tempo: a cominciare dalla produttività, dal funzionamento della pubblica amministrazione, dalle riforme necessarie per far crescere le opportunità. Il Piano nazionale di Ripresa e resilienza è un’occasione straordinaria e, come tale, va colta appieno". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell'Ordine "Al Merito del Lavoro" ai Cavalieri del Lavoro nominati il 2 giugno 2024. sat/gsl (Fonte video: Quirinale)