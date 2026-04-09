Mattarella “Per l’Unione Europea c’è l’esigenza indifferibile di organizzare una difesa comune” / Video

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo parlato dell’Ucraina, che ha non soltanto messo una svolta negativa nella storia d’Europa introducendo nuovamente la guerra nel territorio europeo. Non soltanto è stato aggredito un Paese libero e indipendente, ma ha anche prospettato all’Unione europea l’esigenza indifferibile di organizzare la propria sicurezza e difesa rispetto a pericoli di questo genere che oggi riguardano l’Ucraina, domani potrebbero riguardare qualunque altro Paese. Per questo è importante procedere velocemente. Abbiamo convenuto nella difesa comune europea per intensificare la sua capacità di sicurezza, non soltanto per se stessa, ma per contribuire alla sicurezza nella vita internazionale”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in conferenza stampa a Praga con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel.

“C’è un’esigenza che i Paesi europei siano uniti nelle posizioni e nelle iniziative per poter contribuire alla pace. Occorre che vi sia una concordia e una posizione comune. Occorre che venga completato questo processo per avere una voce concorde tra i Paesi europei e poter così avanzare proposte autorevoli e credibili nell’ambito dello svolgimento di queste crisi drammatiche, che non riguardano soltanto i territori interessati, ma riguarda anche l’equilibrio mondiale, con le conseguenze che vi sono di turbamenti, disorientamenti e sconvolgimenti sotto vari aspetti”, ha concluso Mattarella.

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