Mattarella “Nuove povertà da affrontare nel nostro Paese”

TORINO (ITALPRESS) – “La Fondazione Ufficio Pio ha nuovi fronti da affrontare, nuove povertà che vi sono nel nostro Paese, in questa città come in tutte le altre del nostro Paese e non soltanto nel nostro Paese. Ci sono condizioni specifiche come le difficoltà che caratterizzano aspetti di disagio di tanti giovani, le condizioni dei migranti, le condizioni di difficoltà nell’approccio al lavoro, nella disponibilità di abitazione. Tutti i problemi che stanno impegnando l’Ufficio Pio e che sono la frontiera per sfuggire alla trappola della povertà”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alle Gallerie d’Italia Intesa Sanpaolo di Torino, per il 430° anniversario della costituzione della Fondazione Ufficio Pio. “Per questo io vorrei esprimere l’apprezzamento per la storia dell’Ufficio Pio e per l’opera svolta non soltanto in questi 430 anni, ma in questi nostri giorni, e per gli auguri per l’attività futura – ha aggiunto Mattarella – Impegni non di analisi astratte ma impegni concreti, operativi, di sostegno operoso per chi è in difficoltà, per chi è in condizioni di fragilità, grazie per quanto fate e auguri”.

– foto Quirinale –

(ITALPRESS).