Mattarella “Momento sofferto di contrapposizioni e intolleranze”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella visita il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (foto di Francesco Ammendola - Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)

PAVIA (ITALPRESS) – “E’ un momento difficile, sofferto, ma proprio per questo è tutt’altro che fuori contesto l’essere qui oggi, al contrario, in un momento in cui ci sono guerre, conflitti, contrapposizioni accese, intolleranze, stragi, da qui emerge, giorno per giorno, un messaggio su quel che l’umanità richiede, su quali siano le esigenze vere di uomini e donne nel mondo. Questo è un messaggio non alternativo, ma superiore a quello delle violenze che, in questo momento, incomprensibilmente attanagliano il mondo”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Pavia alla cerimonia di inaugurazione del progetto di espansione del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. “E’ possibile una strada alternativa a quella che ci inducono oggi le tante preoccupazioni – ha aggiunto Mattarella -, da qui viene un messaggio anche frutto della capacità degli scienziati di superare confini propri di competenze, di mettere insieme, 19 diverse professionalità. “questo mettere insieme superando i confini, è un esempio che si lancia nella convivenza”.

