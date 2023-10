ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo lavorato bene, intensamente, con franchezza e molta libertà e credo che sia ragionevole sottolineare come al primo posto fosse collocata l’Ucraina che rimane al primo posto nell’agenda europea dopo il mutamento del suo volto che la sciagurata aggressione russa ha determinato nel nostro continente”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della riunione informale del Gruppo Arraiolos a Porto. “Abbiamo ribadito l’esigenza che l’Unione mantenga con determinazione e compattezza il sostegno all’Ucraina – ha aggiunto -. Abbiamo ribadito l’auspicio che si possano creare le condizioni di un processo di pace che naturalmente deve essere giusta, quindi basata sulla sovranità dell’Ucraina e sul rispetto delle regole del diritto internazionale. Abbiamo parlato del futuro, di come assicurare prospettive per la sua ricostruzione e per la sua futura ricollocazione. Una condizione di sostegno che abbiamo tutti condiviso”.

Il Capo dello Stato ha quindi spiegato che “abbiamo parlato di allargamento con la convinzione che questo sia l’effetto della consapevolezza che la crescente adesione all’Unione europea sia un fattore di stabilizzazione della comunità internazionale che, in questi decenni, ha funzionato con grande importanza”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).