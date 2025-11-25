ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono interrogativi che vanno superati con

organici interventi legislativi: il più elementare è se la

dimensione territoriale provinciale sia superata, come sembrava

sottintendere la legge del 2014″. Così il presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di apertura della

38° Assemblea nazionale dell’Upi a Lecce. “La riflessione su

questi temi richiama principi di fondo di organizzazione della

nostra comunità nazionale, a partire dall’applicazione del

principio di sussidiarietà verticale e dalla questione

dell’identità e della rappresentanza dei territori. Se

l’attenzione viene rivolta solo al momento contingente e non al

futuro si indeboliscono visione e progettualità, basandosi su una

perenne e mediocre condizione di provvisorietà che produce forti

limitazioni di efficacia”, ha aggiunto. “Le Province sono un’istituzione avvertita dai cittadini, che la ritengono un punto di riferimento e un elemento qualificante di identità: il sistema delle autonomie voluto dalla Repubblica è basato sul principio della leale collaborazione e il rinnovato Titolo V della Costituzione ha voluto collocare, come pietra angolare della Repubblica con pari dignità, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato; l’articolo 5 inoltre afferma che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali. L’interrogativo di fondo resta come adeguare le funzioni delle Province a quanto dispone la Costituzione: esse non possono essere destinate a un eterno limbo, ma sono parte della vita democratica della Repubblica”, ha concluso il capo dello Stato.

(ITALPRESS).

-Foto: Quirinale-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]