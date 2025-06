Mattarella “Le Fiamme Gialle assicurano la difesa dell’economia del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “La Guardia di Finanza è una moderna forza di polizia con competenze generali in materia economica e finanziaria che il cuore della missione che governa il Parlamento le ha affidato. Nel perseguimento dell’interesse generale con azioni di lotta all’uso dell’illecito, dell’errore pubblico, di vigilanza per la corretta destinazione dei fondi nazionali e comunitari che sono stanziati per il rilancio del Paese, di prevenzione e repressione delle infiltrazioni criminali nei mercati e più in generale di interventi diretti a contrastare gli illeciti che ledono il tessuto sano dell’economia”.

Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo questa mattina al Quirinale il Generale Corpo d’Armata Andrea De Gennaro, Comandante Generale della Guardia di Finanza, con una rappresentanza di appartenenti al Corpo, in occasione del 251esimo anniversario di costituzione delle fiamme gialle.

“Un ruolo, quello delle Fiamme Gialle, di rilevanti riflessioni sociali, volto ad assicurare tutela agli operatori economici e ai tanti contribuenti onesti. Un ruolo che il corpo esercita anche oltre la terraferma, in base alle competenze di polizia del mare che gli sono attribuite dalla legge. I traffici di esseri umani, di droga, di armi, di tabacchi, di merce contraffatta sovente capitanati da organizzazioni criminali internazionali. Anche in questo ambito le Fiamme Gialle hanno svolto e svolgono il loro contributo prezioso al supporto delle strutture preposte, prodigandosi inoltre nel salvataggio di vite umane”.

– Foto sito web Quirinale –

(ITALPRESS)